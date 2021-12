Link Nonton Live Streaming Aston Villa vs Chelsea Boxing Day Liga Inggris, Siaran Langsung SCTV

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming SCTV untuk menyaksikan pertandingan Aston Villa vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Aston Villa vs Chelsea merupakan salah satu pertandingan di Boxing Day Liga Inggris yang akan digelar pada 27 Desember 2021 pukul 0.30 WIB.

Aston Villa sedang dalam tren penampilan positif di bawah arahan Steven Gerrard sebagai manajer.

Pada pertandingan teranyar mereka, Aston Villa meraih kemenangan atas Crystal Palace dengan skor 1-2.

Namun, Chelsea bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan Aston Villa. Terlebih, Chelsea sedang dalam ambisi besar untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen Liga Inggris.

Berikut adalah head to head Aston Villa vs Chelsea dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim.

23/09/21: Chelsea vs Aston Villa 1 - 1

11/09/21: Chelsea vs Aston Villa 3 - 0

23/05/21: Aston Villa vs Chelsea 2 - 1

29/12/20: Chelsea vs Aston Villa 1 - 1

21/06/20: Aston Villa vs Chelsea 1 - 2.

Pertandingan Aston Villa vs Chelsea akan disiarkan langsung SCTV dengan live streaming bisa diakses di sini.