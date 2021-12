Link Nonton Live Streaming Norwich vs Arsenal, Boxing Day Liga Inggris Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming untuk menyaksikan pertandingan Norwich vs Arsenal bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Norwich vs Arsenal menjadi salah satu pertandingan yang digelar saat Boxing Day Liga Inggris, dan akan dilangsungkan hari ini pukul 22.00 WIB.

Norwich saat ini masih tertahan di dasar klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 10 poin.

Tentunya, Norwich ingin meraih poin penuh di kandang sendiri dari Arsenal. Namun, Arsenal bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Arsenal saat ini kokoh di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 32 poin.

Dalam 4 pertandingan terakhir, Arsenal selalu meraih kemenangan. Arsenal ingin melanjutkan tren positif itu di kandang Norwich malam ini.

Berikut adalah head to head Norwich vs Arsenal dalam 5 pertemuan terakhir.

11-09-2021: Arsenal vs Norwich City 1-0

1-07-2020: Arsenal vs Norwich City 4-0

1-12-2019: Norwich City vs Arsenal 2-2

24-10-2017: Arsenal vs Norwich City 2-1

30-04-2016: Arsenal vs Norwich City 1-0.

