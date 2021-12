SIARAN LANGSUNG Man City vs Leicester Liga Inggris di SCTV, Akses Link Live Streaming di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming untuk menyaksikan pertandingan Man City vs Leicester dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Man City vs Leicester akan dilangsungkan pada malam ini pukul 22.00 WIB dan disiarkan langsung SCTV.

Jelang pertandingan, manajer Man City, Pep Guardiola mengkhawatirkan soal outbreak Covid-19 yang sedang terjadi di Manchester.

Pep Guardiola mengungkap kondisi pemainnya saat ini terkait kekhawatiran soal outbreak Covid-19.

"Kami mulai latihan pada sore ini dan kita lihat saja nanti. Setiap hari kami melakukan tes. Mungkin mereka datang dengan kondisi positif atau harus 'dirumahkan'," ucap Pep Guardiola dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Man City.

"Saya tidak bisa menjawab sekarang (susunan pemain), tapi semoga kami siap untuk pertandingan hari Minggu," sebutnya lagi.

Berikut adalah head to head pertandingan Man City vs Leicester dalam 5 pertemuan terakhir.

11/9/21: Leicester vs Man City 0-1

7/8/21: Leicester vs Man City 1-0

3/4/21: Leicester vs Man City 0-2

27/9/20: Man City vs Leicester City 2-5

23/2/20: Leicester vs Man City 0-1.

