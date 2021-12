Viral Reaksi Keluarga Pratama Arhan Bersorak Saat Indonesia Bungkam Malaysia di Piala AFF 2020

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini viral di media sosial video reaksi keluarga penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan, merayakan gol yang dilesakkan oleh sang pemain saat membungkam Malaysia dalam Piala AFF 2020 dengan skor akhir 1-4.

Dalam video yang beredar, tampak keluarga Pratama Arhan bersorak usai sang pemain melesakkan gol ke gawang Malaysia.

“Pratama Arhan. Alhamdulillah,” kata salah seorang pria yang ada dalam video tersebut, seperti dikutip dari unggahan Instagram @imamjunaa_ pada 20 Desember 2021.

“Man of the match. Hp Oppo (hadiah untuk man of the match), Hp Oppo,” kata salah seorang anggota keluarga penggawa Timnas tersebut.

Reaksi keluarga Pratama Arhan saat menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Malaysia dalam Piala AFF 2020.

Keluarga Arhan juga tampak tersenyum dan bersuka cita lantaran penggawa Garuda tersebut berhasil menambah keunggulan Timnas usai melesakkan gol spektakuler di luar kotak penalti.

Kemenangan Timnas Indonesia dalam laga tersebut membuat skuad Garuda memuncaki klasemen akhir Grup B AFF Suzuki Cup 2020.

Adapun pada laga semifinal AFF Suzuki Cup 2020, Indonesia akan berhadapan dengan Singapura.