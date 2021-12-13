Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions: PSG Jumpa Manchester United, Leo Messi dan Cristiano Ronaldo Reuni

PIKIRAN RAKYAT - UEFA telah mengumumkan hasil drawing untuk babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.
Sebanyak 16 tim yang akan bersaing pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2021 yaitu Ajax, Atletico Madrid, Bayern Muenchen, Benfica, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Salzburg, Sporting Lisbon, dan Villarreal.
Drawing 16 besar diadakan di markas UEFA, Nyon, Swiss, Senin, 13 Desember 2021.
Dari drawing tersebut, telah dihasilkan keputusan pertandingan untuk babak 16 besar.
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Hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2021-2022:
1. Benfica vs Real Madrid akan dilaksanakan pada 15 Februari 2022.
2. Villarreal vs Manchester City akan dilaksanakan pada 15 Februari 2022.
3. Atletico Madrid vs Bayern Muenchen akan dilaksanakan pada 15 Februari 2022.
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