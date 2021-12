SIARAN LANGSUNG Timnas Indonesia vs Kamboja di RCTI, Dapatkan Link Live Streaming di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming RCTI untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja pada ajang Piala AFF 2021 bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja digelar di Stadion Bishan, Singapura, pada malam ini, 9 Desember 2021 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia bertekad meraih kemenangan di laga perdana mereka di Piala AFF 2021.

Hal itu seperti diutarakan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelum pertandingan.

"Saya menyaksikan pertandingan Kamboja [dengan Malaysia] di stadion dan senang kami telah mempersiapkan diri dengan cara yang benar. Saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik besok," kata Shin Tae-yong dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi AFF.

Berikut adalah head to head Timnas Indonesia vs Kamboja dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim.

8/6/2017: Kamboja vs Indonesia 0-2

25/9/2014: Indonesia vs Kamboja 1-0

7/12/2008: Kamboja vs Indonesia 0-4

21/8/2008: Indonesia vs Kamboja 7-0

29/4/2001: Kamboja vs Indonesia 0-2.

Laga Timnas Indonesia vs Kamboja bisa disaksikan melalui siaran langsung RCTI dengan akses live streaming bisa diperoleh di sini.