Link Live Streaming SCTV, Nonton Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming SCTV untuk menyaksikan laga antara Chelsea vs Manchester United (MU) dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Chelsea vs MU digelar di Stadion Stamford Bridge pada hari ini, Minggu, 28 November 2021 pukul 23.30 WIB.

Chelsea bertekad meraih kemenangan di laga ini untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Chelsea masih memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 29 poin.

Manchester United, di sisi lain, masih duduk di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan perolehan 17 poin.

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir yang dilakoni Chelsea.

24/11/21: Chelsea vs Juventus 4-0

20/11/21: Leicester City vs Chelsea 0-3

6/11/21: Chelsea vs Burnley 1-1

3/11/21: Malmö FF vs Chelsea 0-1

30/10/21: Newcastle United vs Chelsea 0-3.

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir yang dilakoni Man United.

24/11/21: Villarreal vs Manchester United 0-2

20/11/21: Watford vs Manchester United 4-1

6/11/21: Manchester United vs Manchester City 0-2

3/11/21: Atalanta vs Manchester United 2-2

30/10/21: Tottenham vs Manchester United 0-3.