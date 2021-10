Presiden FIFA Temui Naftali Bennet Bersama Perwakilan dari AS, Piala Dunia 2030 Bakal Digelar di Israel?

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang pelaksasanaan Piala Dunia Qatar 2022, presiden FIFA, Gianni Infantino menemui Perdana Menteri Israel, Naftali Bennet.

Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Perdana Menteri di Yerusalem.

Kunjungan yang dilakukan Gianni Infantino merupakan pertama kalinya sang presiden FIFA menginjakkan kaki di Israel.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Israel National News, dalam kunjungan tersebut, Gianni Infantino membahas mengenai pelaksanaan Piala Dunia 2030.

Gianni Infantino menawarkan kesempatan kepada Israel sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama dengan Uni Emirat Arab.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh mantan petugas administrasi AS, termasuk Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan mantan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman.

Jadwal terdekat yaitu pelaksanaan Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan di Qatar.

Tim dari negara di berbagai belahan dunia saat ini sedang melakoni babak Kualifikasi Piala Dunia yang sudah memasuki pertandingan kedelapan.