Tisu Bekas Air Mata Messi Dijual Setara 14 Mobil Alphard, Dianggap Kandung Genetik The GOAT

PIKIRAN RAKYAT - Perpisahan Lionel Messi, legenda hidup Barcelona dimeriahkan dengan riuhnya tepuk tangan selama 1,5 menit di ruang konferensi pers pada Minggu, 8 Agustus 2021 lalu.

Tepuk tangan itu mengiringi Messi yang tak kuasa menitikkan air mata hingga tersedu-sedu saat menaiki panggung.

Setelah tangisnya reda dan mulai mampu mengendalikan diri, Lionel Messi mulai berbicara menyampaikan pidato perpisahannya di hadapan awak media.

Selang beberapa hari, seseorang menjual tisu bekas air mata Messi di salah satu situs populer.

Tisu tersebut dijajakan dengan harga yang cukup fantastis yakni sebesar 1 juta dolar atau setara dengan Rp14 miliar.

Menurut klaim penjual, sehelai tisu bekas itu mengandung genetik The Greatest of All Time (GOAT) sehingga dirinya berani mematok harga yang tak lazim.

Jika dibandingkan dengan mobil mewah seperti Alphard yang memiliki harga sekitar Rp1 miliar, tisu bekas air mata Messi bernilai 14 kali lipat darinya.