Link Live Streaming Inggris vs Kroasia Euro 2021, 13 Juni 2021 Kick-off 20.00 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Inggris vs Kroasia dalam lanjutan Euro 2021 bisa diperoleh di artikel ini.

Laga Inggris vs Kroasia akan dilangsungkan di Stadion Wembley pada hari ini, 13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

Pertandingan Inggris vs Kroasia adalah laga perdana di Grup D Euro 2021. Berikut adalah head to head Inggris vs Kroasia dalam 5 pertemuan terakhir.

18/11/2018: Inggris 2 vs 1 Kroasia

13/10/2018: Kroasia 0 vs 0 Inggris

12/07/2018: Kroasia 1 vs 2 Inggris

10/09/2009: Inggris 5 vs 1 Kroasia

11/09/2008: Kroasia 1 vs 4 Inggris

Perkiraan susunan pemain Inggris vs Kroasia.