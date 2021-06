Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Euro 13 Juni 2021, Ada Inggris vs Kroasia

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah jadwal dan link live streaming Euro 2021 yang akan digelar hari ini, Minggu, 13 Juni 2021.

Sebanyak 3 pertandingan akan dilangsungkan pada malam ini masing-masing dari Grup C dan Grup D.

Grup C akan menampilkan pertandingan antara Austria vs Makedonia Utara dan Belanda vs Ukraina.

Grup D akan menyuguhkan pertandingan besar antara Inggris vs Kroasia yang dilangsungkan di Stadion Wembley.

Laga antara Austria vs Makedonia Utara akan dilangsungkan pada pukul 23.00 WIB.

Laga Belanda vs Ukraina akan digelar pada Senin, 14 Juni 2021 pukul 2.00 WIB.

Pertandingan Inggris vs Kroasia akan dilangsungkan malam ini pukul 20.00 WIB.

Berikut adalah link live streaming untuk ketiga pertandingan yang akan digelar malam ini.