Link Live Streaming Inggris vs Rumania, Minggu 6 Juni 2021, Kick-off 23.00 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Inggris vs Rumania dalam laga persahabatan internasional bisa didapatkan di artikel ini.

Pertandingan Inggris vs Rumania akan dilangsungkan di Stadion Riverside pada Minggu, 6 Juni 2021 pukul 23.00 WIB.

Laga uji coba Inggris vs Rumania adalah bagian dari pemanasan The Three Lions sebelum berlaga di ajang Euro 2020.

Berikut adalah head to head Inggris vs Rumania dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim.

Baca Juga: Lebih dari 60 Persen Produk Nestle Terkonfirmasi Tidak Sehat di Australia

29/6/2000: Inggris 2 vs 3 Rumania

22/6/1998: Rumania 2 vs 1 Inggris

12/10/1994: Inggris 1 vs 1 Rumania

11/9/1985: Inggris 1 vs 1 Rumania

1/5/1985: Rumania 0 vs 0 Inggris