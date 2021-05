Jadwal Liga Italia Malam Lebaran 2021, Ada Big Match Inter Milan vs AS Roma

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal Liga Italia malam ini yang memasuki pekan ke-36 dapat disimak di artikel ini.

Sebanyak 8 pertandingan akan dimainkan pada pekan ke-36 Liga Italia, Rabu, 12 Mei 2021 hingga Kamis, 13 Mei 2021 dini hari WIB.

Salah satunya adalah laga big match antara Inter Milan vs AS Roma yang akan dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza.

Meski Inter Milan sudah berstatus sebagai juara Liga Italia 2020-2021, bukan berarti pertandingan akan berjalan hambar.

Pelatih Inter Milan Antonio Conte dalam konferensi pers sebelum pertandingan mengatakan, timnya tetap serius melakukan persiapan untuk meladeni AS Roma.

Persaingan bagi tim-tim yang ingin mengamankan posisi 4 Besar klasemen juga membuat Liga Italia pekan ke-36 akan berjalan seru.

Berikut adalah jadwal Liga Italia pekan ke-36 yang akan digelar malam ini.

Cagliari vs Fiorentina, Rabu, 12 Mei 2021 pukul 23.30 WIB.

Atalanta vs Benevento, Kamis, 13 Mei 2021 pukul 1.45 WIB.

Bologna vs Genoa, Kamis, 13 Mei 2021 pukul 1.45 WIB.

Inter Milan vs AS Roma, Kamis, 13 Mei 2021 pukul 1.45 WIB.