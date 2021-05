Kapten Man Utd: Ini Seperti Bola Basket

PIKIRAN RAKYAT - Kapten Manchester United, Harry Maguire berujar jika akhir pertandingan semifinal leg kedua Liga Eropa seperti bola basket.

Manchester United berhadapan dengan AS Roma pada babak semifinal leg kedua Liga Eropa di Stadion Olimpico, Jumat, 7 Mei 2021 pukul 2.00 WIB.

Pertandingan tersebut dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 3-2 atas Manchester United.

Namun, keunggulan Manchester United melalui skor agregat 8-5 atas AS Roma, membuat tim asuhan Ole Gunnar Soslkjaer itu melaju ke babak final Liga Eropa.

Baca Juga: Curhatan Raditya Oloan Sebelum Meninggal Dunia, Ternyata Ada Harapan di Hari Jumat

"Itu pencapaian yang luar biasa. Jelas kami tidak memenangkan pertandingan malam ini, jadi itu mengecewakan, tetapi kami melakukan kerja keras di leg pertama dan kami menempatkan diri kami pada posisi yang bagus," kata Harry Maguire dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail.

Dikatakan oleh Harry Maguire, untuk berhadapan dengan AS Roma, Manchester United harus memulai babak pertama dengan baik.

Namun, ketegangan tidak bisa dihindari dengan gaya permainan one on one AS Roma.

"Itu membuat pertandingan berakhir seperti bola basket. Kami mendapat hasil bagus pada babak pertama tetapi pada babak kedua kami memberi mereka terlalu banyak peluang, jujur ​​saja," ujar Maguire.