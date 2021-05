Link Live Streaming Europa League: AS Roma vs Man Utd dan Arsenal vs Villarreal

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan semifinal leg kedua Europa League akan digelar pada Jumat, 7 Mei 2021 pukul 2.00 WIB dan bisa disaksikan melalui live streaming.

Laga semifinal antara AS Roma vs Man Utd dan Arsenal vs Villarreal akan digelar dalam waktu bersamaan.

AS Roma mesti berjuang keras di semifinal leg kedua untuk lolos ke final Europa League.

Pasalnya, AS Roma menderita kekalahan dari Man Utd di semifinal leg pertama dengan skor 6-2.

AS Roma minimal harus memenangi semifinal leg kedua 4 gol tanpa balas.

Di laga lain, Arsenal menghadapi ujian berat setelah kalah dari Villarreal di semifinal leg pertama.

Arsenal kalah dari Villarreal dengan skor 2-1. Tim berjuluk The Gunners itu harus menang minimal 1-0 di semifinal leg kedua untuk lolos ke final Europa League.

Laga AS Roma vs Man Utd dan Arsenal vs Villarreal bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.com yang bisa diakses di sini.