Belum Juga Bekerja, Jose Mourinho Sudah Datangkan Profit bagi AS Roma

PIKIRAN RAKYAT - Dampak positif berkat kehadiran Jose Mourinho sudah dirasakan AS Roma meski pria berjuluk The Special One itu belum bekerja.

AS Roma resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai kepala pelatih untuk musim 2021-2022.

Jose Mourinho akan menggantikan Paulo Fonseca yang akan mundur pada akhir musim nanti.

Penunjukkan Jose Mourinho sebagai kepala pelatih AS Roma diumumkan pada Selasa, 4 Mei 2021.

Baca Juga: Niat Zakat Fitrah Lengkap, Beserta Latin dan Artinya

Meski belum aktif bekerja, Jose Mourinho sudah mendatangkan profit bagi klub berjuluk Serigala Ibu Kota itu.

Maria Tadeo, seorang reporter dari Bloomber Television, melaporkan nilai saham AS Roma melonjak naik beberapa saat setelah Jose Mourinho diumumkan sebagai kepala pelatih baru.

"Bisa kamu lihat ada lonjakan besar di sini," tutur Maria Tadeo sambil menunjukkan grafik saham yang naik dalam unggahan video di akun Twitter pribadinya, @mariatad pada 4 Mei 2021.

Baca Juga: Kena Tilang, Sang 'Jendral' Bikin Heboh Sebab Pakai SIM dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena investor yang menyimpan uang di sini menilai bahwa Jose Mourinho adalah pelatih yang memiliki nama besar," ucapnya lagi.