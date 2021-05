Jadwal Liga Inggris Duel Seru Malam Ini, Big Match Manchester United vs Liverpool

PIKIRAN RAKYAT - Malam ini akan tersaji big match Manchester United vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 pada Minggu, 2 April 2021.

Duel seru Manchester United vs Liverpool tersaji big match antara Man Utd vs Liverpool tersaji pukul 22.30 WIB di Old Trafford.

Jelang duel, kedua tim sama-sama memiliki misi berbeda dalam pertarungan di Liga Inggris.

Tiga poin menjadi target kedua tim di pertandingan nanti. Hal itu demi ambisi yang ingin mereka capai di kompetisi Liga Inggris.

Bagi Setan Merah, tiga poin untuk memangkas jaraknya dengan rival sekotanya dan juga pimpinan klasemen, Manchester City

Man Utd saat ini terpaut 13 angka dari The Citizens yang ada di puncak klasemen.

Di sisi lain lawannya, Liverpool membutuhkan tiga poin untuk memangkas jarak dengan Man Utd.