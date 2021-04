Link Live Streaming Europa League: Man Utd, Arsenal, AS Roma, Villarreal

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan leg kedua perempat final Europa League akan dilangsungkan pada Jumat, 16 Maret 2021 pukul 2.00 WIB.

Total ada 4 pertandingan perempat final yang akan dilangsungkan dalam waktu yang sama.

Keempat laga itu adalah Man Utd vs Granada, AS Roma vs Ajax, Slavia Praha vs Arsenal, dan Villarreal vs Dinamo Zagreb.

Keempat pertandingan tersebut bisa disaksikan melalui live streaming.

Man Utd akan menghadapi Granada dengan modal bagus setelah menang di leg pertama dengan skor 2-0.

AS Roma juga akan menjamu Ajax dengan bekal kemenangan 2-1 di leg pertama.

Arsenal bertandang ke markas Slavia Praha dengan hasil 1-1 di leg pertama.

