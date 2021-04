Hasil Liga Champions, Lolos ke Semifinal, Pembuktian Kemampuan Man City

PIKIRAN RAKYAT - Pemain Manchester City yang mendapatkan predikat player of the match, Ilkay Guendogan, berujar jika hasil yang didapatkan merupakan pembuktian kemampuan tim berjuluk The Citizen itu.

Manchester City berhadapan dengan Borussia Dortmund pada babak perempat final Liga Champions leg kedua di Westfalenstadion, Kamis, 15 April 2021 dini hari WIB.

Pertandingan tersebut dimenangkan Manchester City dengan skor 2-1 atas Borussia Dortmund.

Sebenarnya, Borussia Dortmund sempat unggul terlebih dulu pada babak pertama dengan gol yang diciptakan Jude Belingham menit ke-15.

Namun, pada babak kedua, Manchester City mengambil alih pertandingan dan membalik kedudukan.

"Kami tahu betapa sulitnya persaingan ini setiap tahun. Setiap orang memiliki kualitas, dan tim Borussia Dortmund ini memiliki kualitas yang tinggi, pada hari yang baik mereka bisa mengalahkan siapa pun," kata Ilkay Guendogan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Manchester City.

Menurut Ilkay Guendogan, dalam pertandingan tersebut, sikap dan kepribadian menjadi faktor penting untuk menang.