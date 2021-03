Raffi Ahmad dan Rudy Salim Beli Klub Liga 2 Cilegon United

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus pembawa acara kondang, Raffi Ahmad, membeli klub peserta Liga 2, Cilegon United.

Raffi Ahmad membeli Cilegon United bersama pengusaha Rudy Salim.

Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Rudy Salim dan dua orang lainnya sambil menunjukkan map berlogo Cilegon United.

"Mohon doanya... Bismillah," tulis Raffi Ahmad dalam unggahan itu pada 28 Maret 2021.

Baca Juga: Kecam Teror Bom di Gereja Katedral Makassar, Puan Maharani: Jangan Terprovokasi

Baca Juga: Kutuk Peristiwa Bom Makassar, Fadli Zon: Heran, Masih Ada Saja ‘Teroris’

Sejumlah pelaku dunia sepak bola Indonesia turut mengomentari unggahan Raffi Ahmad itu.

"Good luck pak bro," tulis Nabil Husien, pemilik klub Liga 1 Borneo FC.

"Good luck broku! Doa terbaik for you and the team," tulis Arthur Irawan, pemain PSS Sleman.

"Aiiiih mantaaab, sukses bro," tulis Valentino Simanjuntak, komentator siaran sepak bola Indonesia.