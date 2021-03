6.500 Buruh Migran Tewas di Qatar demi Piala Dunia, Timnas Norwegia Gelar Aksi

PIKIRAN RAKYAT - Para pemain Timnas Norwegia mengenakan kaus beirisi kritik soal krisis kemanusiaan yang dialami buruh migran di Qatar yang membangun fasilitas Piala Dunia 2022.

Aksi itu dilakukan Timnas Norwegia jelang menjalani laga melawan Gibraltar di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Kamis, 25 Maret 2021 dini hari WIB.

Kaus yang dikenakan Erling Haaland dan kawan-kawan itu bertuliskan, "Human Rights On and Off The Pitch".

Kasus eksploitasi terhadap buruh migran yang membangun infrastruktur Piala Dunia 2022 teranyar dilaporkan oleh The Guardian pada Februari 2021.

The Guardian memublikasikan hasil penyelidikannya yang menyatakan bahwa sekitar 6.500 buruh migran asal Asia Selatan tewas di Qatar.

Mayoritas penyebab kematian itu terkait dengan pekerjaan.

Jumlah buruh migran yang tewas diduga jauh lebih tinggi karena tidak memasukkan buruh yang berasal dari kawasan di luar Asia Selatan seperti Filipina dan Kenya.

FIFA tidak akan menghukum Timnas Norwegia atas aksi yang mengandung unsur kritik sosial dan politik sebelum laga melawan Gibraltar.