Dalam Rancangan, Final Liga Champions Bakal Digelar di Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Final Liga Champions dikabarkan sedang direncanakan akan digelar keluar Eropa yaitu ke Amerika Serikat.

Perpindahan venue final Liga Champions dari Eropa ke Amerika bukan untuk ajang yang sedang dilakukan saat ini.

Final Liga Champions musim ini akan diadakan di Istanbul, sementara itu, venue lain hingga 2024 akan digelar di St Petersburg, Muenchen, dan Wembley.

Baca Juga: Kiper Liverpool Beri Respon untuk Ucapan Belasungkawa Atas Meninggalnya Sang Ayah

Baca Juga: Liverpool Berduka, Ayah Alisson Becker Tenggelam dan Meninggal Dunia

Perpindahan venue final Liga Champions ke Amerika Serikat masih dalam proses pembahasan pengurus UEFA.

Dilnasir Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail, perpindahan dari Eropa ke Amerika dimaksudkan untuk memperluas daerah promosi Liga Champions.

UEFA ingin menguangkan pasar di Amerika dan mewujudkan keinginan untuk melihat pertandingan kompetitif dari Eropa dimainkan di Amerika Serikat.

Stadion MetLife yang berada di dekat New Jersey dan menjadi kandang NFL New York Giants dan New York Jets menjadi opsi pertama untuk mengadakan babak final Liga Champions.