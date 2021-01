Paul Pogba Tak Percaya jika Zlatan Ibrahimovic Rasis pada Romelu Lukaku

PIKIRAN RAKYAT - Paul Pogba, gelandang Manchester United, tak percaya jika Zlatan Ibrahimovic telah mengucapkan perkataan rasis kepada Romelu Lukaku.

Zlatan Ibrahimovic terlibat pertengkaran dengan Romelu Lukaku di tengah pertadingan Inter Milan vs AC Milan pada ajang Piala Italia, Selasa, 26 Januari 2021 waktu setempat.

Bermula dari pelanggaran pemain AC Milan terhadap Romelu Lukaku, keduanya kemudian terlibat cekcok di lapangan.

Zlatan Ibrahimovic diduga telah mengeluarkan kata-kata rasis terhadap Romelu Lukaku di pertandinganSebe itu.

Tidak hanya itu, Zlatan Ibrahimovic juga dilaporkan menghina ibu dari Romelu Lukaku saat perseteruan terjadi.

Paul Pogba yang pernah merasakan bermain bersama Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku di Manchester United tak percaya jika penyerang asal Swedia itu berlaku rasis.

"Zlatan... rasis? Dia sangat mencintaiku jadi dia adalah orang terakhir yang saya kira bakal rasis. Ayolah, jangan bercanda!" tulis Paul Pogba melalui akun Twitter @paulpogba pada 27 Januari 2021.

Zlatan... racist? ???? He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! ????