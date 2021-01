Cristiano Ronaldo Tolak Uang Ratusan Miliar Rupiah untuk Promosikan Pariwisata Arab Saudi

PIKIRAN RAKYAT - Cristiano Ronaldo, striker andalan dan bintang Juventus, dikabarkan telah menolak tawaran uang besar dari Pemerintah Arab Saudi untuk mempromosikan pariwisata di sana.

Dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari Diario AS yang melansir laporan The Telegraph pada 23 Januari 2021, tawaran uang yang ditolak Cristiano Ronaldo dari Arab Saudi itu mencapai 6 juta euro atau sekitar Rp103 miliar per tahun.

Tawaran serupa kabarnya juga diberikan kepada kapten Barcelona, Lionel Messi.

Pemerintah Arab Saudi ingin melibatkan atlet-atlet kaliber dunia untuk mempromosikan pariwisata di negara tersebut melalui kampanye Visit Saudi.

Rencananya, kampanye Visit Saudi akan dirilis secara resmi pada bulan Februari 2021.

Masih menurut laporan Diario AS, Arab Saudi ingin melibatkan atlet-atlet tersebut agar citra positif bisa didapatkan oleh negaranya.

Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan banyak mendapatkan kritik dari organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana.

Belum diketahui apa alasan Cristiano Ronaldo menolak tawaran dari Pemerintah Arab Saudi itu.