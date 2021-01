Sergio Aguero Positif Covid-19, Manajer Man City Pep Guardiola Kangen dan Membutuhkannya

PIKIRAN RAKYAT - Pep Guardiola, manajer Man City, mengaku kangen dan membutuhkan kehadiran Sergio Aguero di tim.

Sergio Aguero menjalani isolasi mandiri sejak 10 Januari 2021 setelah diketahui berkontak erat dengan orang-orang yang positif Covid-19.

Teranyar, melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada 21 Januari 2021, Sergio Aguero mengumumkan bahwa dirinya juga positif Covid-19 setelah menjalani tes.

"Saya merasakan sedikit gejalanya saat ini dan mematuhi perintah dokter untuk pemulihan. Jaga diri kalian!" tulisnya di akun @aguerosergiokun.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!