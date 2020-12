Jelang Boxing Day Liga Inggris, 4 Tim Bersaing untuk Tempel Liverpool di Puncak Klasemen

PIKIRAN RAKYAT - Tak seperti kompetisi sepak bola negara Eropa lainnya yang libur saat perayaan Natal, Liga Inggris tetap melanjutkan kompetisi sehari setelah Hari Natal yang dikenal sebagai laga Boxing Day.

Musim ini, total ada 6 pertandingan yang dilangsungkan di Liga Inggris pada Boxing Day tanggal 26 Desember 2020.

Keenam laga itu adalah Leicester City vs Man Utd, Aston Villa vs Crystal Palace, Fulham vs Southampton, Arsenal vs Chelsea, Man City vs Newcastle United, dan Sheffield United vs Everton.

Baca Juga: Baca Buku Diary Lina Jubaedah saat Masih Jadi Istri, Sule: Jika Bilang Dia Tak Bahagia, Itu Mustahil

Dari 6 pertandingan itu, 4 tim menjalani laga krusial karena akan menentukan posisinya di papan atas klasemen sementara Liga Inggris.

Saat ini, Liverpool masih memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 31 poin.

Anak asuh Jurgen Klopp itu berselisih 4 poin dari pesaing terdekatnya di peringkat kedua, Leicester City.

Manchester United, sementara itu, bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan perolehan 26 poin.

Baca Juga: Ucapkan Selamat Natal hingga Apresiasi Jemaat Gereja, Anies Baswedan Juga Sampaikan Ini

Oleh karena itu, laga Leicester vs Man Utd besok akan menjadi laga krusial yang hasil akhirnya menentukan siapa yang akan duduk di peringkat kedua dan menempel ketat Liverpool.