Jadwal Serie A Italia Malam Ini: AC Milan dan Inter Main, Siaran Langsung RCTI

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah jadwal pertandingan lanjutan Serie A Italia pekan ke-14 yang akan dilangsungkan pada Kamis, 24 Desember 2020 dini hari WIB.

Sebanyak 8 pertandingan akan dilangsungkan di Serie A Italia pada dini hari nanti.

Kedelapan pertandingan itu bisa disaksikan melalui siaran langsung RCTI+ atau live streaming beIN Sports.

Pertandingan pekan ke-14 Serie A Italia akan dibuka oleh laga Hellas Verona vs Inter-Milan">Inter Milan pada pukul 00.30 WIB.

Pertandingan kemudian berlanjut dengan laga AC Milan vs Lazio pada pukul 02.45 WIB.

Laga Bologna vs Atalanta juga akan digelar pada pukul 02.45 WIB. Pertandingan AS Roma vs Cagliari juga digelar pada waktu yang sama.

Pertandingan SSC Napoli vs Torino akan dilangsungkan pada pukul 02.45 WIB.

Pertandingan Sampdoria vs Sassuolo juga akan dilangsungkan pada pukul 02.45 WIB.