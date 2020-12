Mengejutkan, Mohamed Salah Dikabarkan Tak Bahagia di Liverpool

PIKIRAN RAKYAT – Ini merupakan minggu yang sensasional bagi Liverpool. Pada hari Rabu, mereka naik ke puncak Liga Premier setelah mengalahkan Tottenham berkat gol menit terakhir oleh Roberto Firmino.

Pasukan Jurgen Klopp kemudian menghadapi perjalanan yang berat ke Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace pada Sabtu 19 Desember 2020. Mereka merengkuh kemenangan 7-0 yang luar biasa.

Mereka kemudian menyaksikan rival terdekat mereka sebelumnya, Spurs, kalah lagi dari Leicester.

Kemudian, pada Minggu malam, Liverpool mendapat penghargaan 'Team of the Year' di acara BBC Sports Personality of the Year. Jurgen Klopp menjadi 'Pelatih Tahun Ini' sementara Jordan Henderson berada di urutan kedua dalam penghargaan utama.

Mereka dapat menantikan pertandingan Boxing Day mereka melawan West Brom tanpa khawatir… kan? Jawabannya tidak.

Itu karena teman dekat Mohamed Salah telah membuat beberapa pernyataan yang cukup mengkhawatirkan.

Pada hari pertandingan Liverpool dengan Crystal Palace, sebuah wawancara yang diberikan Salah kepada media Spanyol AS muncul dengan pemain asal Mesir itu menolak untuk mengesampingkan kepindahan ke Real Madrid atau Barcelona di masa depan.

