Link Live Streaming Liga Champions Man City vs Marseille, Guardiola Buka Peluang untuk Aguero

PIKIRAN RAKYAT - Manajer Man City, Pep Guardiola membuka peluang untuk menurunkan Sergio Aguero di laga kontra Olympique Marseille.

Pertandingan Man City vs Marseille di Grup C Liga Champions akan berlangsung pada Kamis, 10 Desember 2020 pukul 03.00 WIB. Laga Man City vs Marseille bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com.

Man City sudah memastikan lolos dari fase grup, dan mengunci satu tempat di babak 16 Besar Liga Champions.

Man City sebagai pemuncak klasemen mengumpulkan 13 poin sejauh ini, hasil dari 4 kali menang, sekali seri, tanpa kalah.