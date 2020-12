Jadwal Serie A Italia Pekan ke-10, 6-8 Desember 2020, Siaran Langsung RCTI, Live Streaming TV Online

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal lengkap Serie A Italia 2020-2021 yang masuk pada pekan 10 pada Sabtu 6 Desember hingga Selasa, 8 Desember 2020.

Ada 10 pertandingan yang akan berlangsung dalam pekan ke-10 Serie A Itala pada akhir pekan ini hingga Selasa nanti.

Dari 10 laga, empat di antaranya akan disiarkan langsung oleh RCTI, sementara enam laga lainnya bisa melalui TV Online Vidio.com.

Pada pertarungan Serie A pekan 10 sebelumnya, ada tiga pertandingan yang sudah berlangsung.

Untuk pertandingan pada Minggu, 6 Desember 2020, pukul 18:30 WIB mempertemukan Verona vs Cagliari.

Kemudian ada pertandingan Udinese vs Atalanta, Parma vs Benevento, dan Roma vs Sassuolo yang bersamaan berlangsung pada pukul 21:00 WIB.

