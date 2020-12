Jadwal La Liga Spanyol Pekan ke-12, 6-7 Desember 2020, Live Streaming TV Online

PIKIRAN RAKYAT - Sudah lima laga bertarung di La Liga Spanyol pekan ke-12 musim 2020-2021.

Secara keseluruhan pekan La Liga Spanyol 2020-2021 ini berlangung sejak Sabtu, 5 Desember hingga Senin, 7 Desember 2020.

Ada 10 pertandingan yang berlangsung yang kesemuanya disiarkan langsung TV Online secara live streaming.

Untuk jada La Liga Spanyol pekan 12 pada Minggu, 6 Desember 2020, akan ada pertarungan Granada vs Huesca pukul 20.00 WIB.

Kemudian pertandingan selanjutnya adalah laga Osasuna vs Real Betis pada 22.15 WIB.

Masuk pada Senin, 7 Desember 2020, Villarreal vs Elche pada pukul 00.30 WIB. Kemudian laga lainnya 03.00 WIB, pertandingan Alaves Vs Real Sociedad dan Eibar Vs Valencia

Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-12

>>Sabtu, 5 Desember 2020