Jadwal Liga Champions Grup C: Man City Main Aman, Porto Berharap Olympiakos Terpeleset

PIKIRAN RAKYAT - Dua laga akan terjadi di Grup C Liga Champions 2020-2021 yang mempertandingkan Porto Vs Manchester City dan Marseille Vs Olympiacos.

Pertandingan Potro vs Man City dan Marseille vs Olympiacos akan berlangsung pukul 03.00 WIB dan disiarkan langsung melalui live streaming TV Online Vidio.com pada Rabu, 2 Desember 2020.

Dalam lawatan ke Estadio do Drago, pasukan Pep Guardiola akan berusaha memenangkan pertandingan ini demi posisi puncak klasemen Grup C.

Man City sendiri sudah memastikan lolos ke babak 16 besar setelah memetik kemenangan keempat di kandang Olympiakos dengan skor 1-0 pada pekan lalu.

Di sisi lain, Porto berharap Olympiakos gagal mengalahkan Marseille untuk memuluskan langkah mereka mendampingi Man City ke 16 besar.

Porto saat ini ada di peringkat kedua klasemen grub dengan sembilan poin.

Sementara Olympiakos di posisi ketiga dengan tiga poin dan Marseille paling bawah tanpa poin.