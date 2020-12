Hasil Undian Piala FA, Memanas di Awal: Arsenal vs Newcastle dan Aston Villa vs Liverpool

PIKIRAN RAKYAT - Juara bertahan Piala FA, Arsenal akan menghadapi Newcastle United dalam babak ketiga turnamen ini.

Sementara pertandingan lainnya yang diprediksi memanas di awal-awal, berdasarkan hasil undian adalah pertemuan Aston Villa vs Liverpool.

Kemudian ada pertandingan Chelsea vs Morecambe. Lalu laga yang tak kalah menarik adalah

Manchester City vs Birmingham City.

Kemudian pertarungan antara Marine vs Tottenham Hotspur. Partai lainnya adalah pertemuan Manchester United vs Watford. Babak ketiga ini akan dimainkan pada akhir pekan 9-10 Januari.

Hasil Undian seperti dikutip Reuters:

Huddersfield Town vs Plymouth Argyle

Southampton vs Shrewsbury

Town Chorley vs Derby County

Marine vs Tottenham Hotspur

Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace

Stockport County vs West Ham

United Oldham Athletic vs AFC Bournemouth

Manchester United vs Watford

Stevenage vs Swansea

City Everton vs Rotherham United

Nottingham Forest vs Cardiff City

Arsenal vs Newcastle United

Barnsley vs Tranmere Rovers

