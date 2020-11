Lowongan Kerja November 2020, PT MRT Jakarta Buka 3 Posisi untuk Lulusan S1

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja November 2020, PT MRT Jakarta membuka kesempatan berakrier untuk lulusan S1.

PT MRT Jakarta merupakan salah satu penyedia jasa transportasi publik melakukan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan.

Dalam lowongan kerja November 2020, PT MRT Jakarta membuka 3 posisi Budgeting Control Specialist, Financial Risk Specialist, dan Reporting and Financial Control Specialist.

Bagi yang ingin mendaftar, simak dulu persyaratannya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker.

Budgeting Control Specialist

Persyaratan:

1. Pendidikan S1 dari jurusan Akuntansi, diutamakan memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang Akuntansi, khususnya terkait Budgeting Control.