5 Potret Jeon Jin Seo dari Bayi hingga Remaja, Tetap Miliki Wajah yang Tampan

PIKIRAN RAKYAT - Jeon Jin Seo dikabarkan akan memerankan drama berjudul Youth, drama yang akan datang yang menceritakan mengenai K-Pop BTS.

Joen Jin Soe sebelumnya dikenal dalam drama

'The World of The Married' yang berperan sebagai seorang anak dari keluarga yang broken home dan memiliki akting yang cukup bagus.

Walaupun usianya baru 19 tahun namun kemampuan akting Jeon Jin Seo membuat para penonton terkesan.

Selain memiliki akting yang bagus Jeon Jin Seo juga memiliki paras yang tampan saat ia masih kecil.

Berikut 5 potrer transformasi Jeon Jin Seo saat masih kecil hingga remaja.

1. Foto Jeon Jin Seo saat bayi sangat menggemaskan dan memiliki wajah yang tampan.