Lowongan Kerja Oktober 2020: PT Amerta Indah Otsuka Cari Lulusan D3 di Bandung dan Surabaya

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja Oktober 2020, PT Amerta Indah Otsuka memberi kesempatan berkarier untuk lulusan SMK hingga D3.

PT. Amerta Indah Otsuka adalah bagian dari Otsuka Parmaceutical Co., Ltd Jepang yang memiliki produk populer seperti Pocari Sweat, Soyjoy, ION WATER, dan Oronami C. Perusahaan ini membuka lowongan kerja Oktober 2020, PT Amerta Indah Otsuka pada 3 posisi.

3 posisi dari lowongan kerja Oktober 2020, PT Amerta Indah Otsuka yaitu, Sales Modern Trade (Surabaya), Sales in Traditional Market (General Trade), dan Sales Modern Trade (Bandung).

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, berikut persyaratan lowongan kerja Oktober 2020, PT Amerta Indah Otsuka.

Sales Modern Trade (Surabaya)

Persyaratan:

1.Kandidat berusia maksimum 28 tahun