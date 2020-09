Lowongan Kerja BUMN September 2020: PT Hotel Indonesia Natour Buka 14 Posisi Penempatan di 5 Kota

PIKIRAN RAKYAT - PT Hotel Indonesia Natour membuka kesempatan untuk para pelamar kerja yang berminat berkarier di bidang perhotelan.

PT Hotel Indonesia Natour adalah salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang perhotelan.

Tersedia 14 posisi pada perusahaan PT Hotel Indonesia Natour, berikut posisi, penempatan dan persyaratannya, dikutip Pikirian-Rakyat.com melalui akun Instagram @kemnaker.

Untuk penempatan di Bali tersedia posisi sebagai, Direktur of Room, Direktur of Engineer, Direktur Human Capital, Finance Controller, Direktur of Sales & Marketing, F&B Manager.

Executive Chef, Chef Engineer, Marketing Manager, dan untuk F&B Manager penempatan Medan dan Surabaya. Selain itu Human Capital Manager ditempatkan di Medan dan Yogya.

Sedangkan untuk penemptan di Padang yaitu Cheif Accountant.

Persyaratan umum yaitu, minimal memiliki pengalaman 3 tahun pada posisi yang sama, menguasai bahasa Inggris, memiliki background pendidikan yang sesuai dengan posisi, memiliki perilaku dan komunikasi yang baik.