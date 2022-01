Lowongan Kerja September 2020: Otsuka Indonesia Buka 4 Posisi Penempatan di 6 Kota Besar

PIKIRAN RAKYAT – PT Amerta Indah Otsuka atau (AIO) Indonesia dan lebih populer disebut Otsuka Indonesia merupakan perusahan yang memproduksi Pocari Sweat dan Soyjoy.

Saat ini Otsuka Indonesia tengah membuka lowongan kerja bagi Anda lulusan S1 semua jurusan.

Lowongan yang dibuka ini yaitu posisi Project Management Officer For IDH.ID, Sales Modern Trade, Trade Market For IDH.ID, dan Sales In Tradisional Market (General Trade).

Baca Juga: Lowongan Kerja September 2020: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Buka Posisi Bagi Fresh Graduate

Bagi Anda yang berminat, bisa langsung mendaftar dengan memperhatikan beberapa persyaratan wajib di bawah ini.

Berikut persyaratan umum, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Bursakerjadepnaker.

Persyaratan Umum Project Management Officer For IDH.ID:

Baca Juga: Volkswagen Bakal Lego Brand Bugatti ke Perusahaan Asal Kroasia?

1. Pendidikan minimum Sarjana (S1) dari jurusan apapun

2. Memiliki pengalaman sebagai Sales Supervisor minimal 2 sampai 3 tahun