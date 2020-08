Lowongan Kerja BUMN September 2020, PT Jasa Tirta Energi Buka 2 Posisi untuk Lulusan S1

PIKIRAN RAKYAT - PT Jasa Tirta Energi memberi kesempatan untuk para lulusan S1 berkarir di perusahaan BUMN.

PT. Jasa Tirta Energi (JTE) adalah anak perusahaan dari Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I). PT. JTE merupakan pengembangan dari 2 Unit Bisnis yang sebelumnya berada di bawah struktur organisasi PJT I, yaitu Divisi Energi (DEN) dan Divisi Jasa Umum (DJU).

Tenaga Ahli Akuntansi

Kualifikasi:

Pendidikan minimal S1 Akuntansi, IPK minimal 3.00, lulusan Perguruan Tinggi minimal akreditasi A, usia maksimal 35 tahun.

Sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman kerja di kantor Akuntan Publik minimal 2 tahun, wajib mempunyai Certified of Accountant & Certified of Finance, Brevet A,B, dan C, mampu menguasai Bahasa Inggris aktif, TOEFL minimal 475.