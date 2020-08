Lowongan Kerja Agustus 2020: PT Telkom Indonesia Buka 12 Posisi hingga Akhir Tahun

PIKIRAN RAKYAT - PT Telkom Indonesia membuka kesempatan berkarir dengan membuat program 'digital talent'.

Telkom Group mengajak talenta terbaik bangsa untuk bergabung bersama memberikan sentuhan digital bagi Indonesia. Dengan memberikan makna bagi bangsa melalui inovasi dan kreasi tanpa batas.

Berikut kualifikasi 12 posisi, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui rekrutmen.telkom.co.id.

1. Artifical Intelligence Engineer

Berpengalaman minimal 3 tahun, menguasai Experience with Caffe, TensorFlow, MxNet, Keras, Theno, Hadoop or Spark. Python atau R atau C++, SQL or NoSQL database, lancar dalam Bahasa Inggris baik tulisan maupun lisan.

Memiliki sertifikat dari institusi terpercaya yang diakui oleh organisasi profesi dari Artifical Intellegence.

2. Data Scientist