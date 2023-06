Tips Penggunaan Foundation untuk Hasil Makeup Wajah Flawless dan Glowing

PIKIRAN RAKYAT - Anda pasti menginginkan tampilan make up wajah yang flawless dan juga tahan lama di sepanjang hari, bukan? Jelas, sebab dengan tampilan wajah yang seperti itu, Anda pasti jadi bisa melakukan berbagai aktivitas dengan penuh percaya diri. Apalagi sekarang, tampilan make up wajah yang flawless juga juga banyak digunakan para beauty enthusiast. Selain membuat tampilan lebih cantik, kulit wajah juga jadi terlihat lebih sehat.

Namun jangan salah, untuk bisa menghasilkan make up wajah yang flawless, glowing, serta tidak cracking di sepanjang hari, itu bukan perkara yang mudah. Diperlukan berbagai tips yang pas. Salah satunya dalam pemilihan dan pengaplikasian foundation. Sebab jika salah, bukannya tampilan yang diinginkan yang terlihat, eh malah sebaliknya.

Berikut ini ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat make up wajah flawless dalam hal penggunaan foundation yang tepat dan pas.

1. Gunakan Skincare Lebih Dulu

Sebelum mendapatkan hasil make up wajah yang flawless, Anda harus menggunakan skincare terlebih dahulu sebelum make up. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi kulit yang terhidrasi secara baik. Jadinya, aneka produk make up akan bisa menempel dengan mudah, secara sempurna, yang hasil akhirnya berupa tampilan wajah yang flawless dan glowing.

Skincare yang berbahan dasar air merupakan pilihan utama. Tujuannya itu tadi, membuat kulit wajah menjadi lebih lembab karena terhidrasi secara maksimal. Pastikan skincare yang diaplikasikan sudah terserap dengan baik.

Baca Juga: Kronologi Tabrakan Elf dan Fuso di Tol Sragen, Tiga Orang Tewas

2. Gunakan Primer untuk Penyamaran Pori-pori

Setelah skincare menyerap dengan baik, aplikasikan primer. Tujuannya adalah untuk menyamarkan pori-pori wajah Anda. Tujuan dari make up flawless kan memang untuk menyamarkan berbagai noda yang ada di wajah.

Selain untuk menyamarkan pori-pori, primer juga akan membuat foundation jadi lebih tahan lama. Fungsi lain dari primer yang harus Anda tahu juga adalah sebagai penahan minyak yang banyak yang mungkin bisa membuat foundation di wajah cepat luntur.

3. Pilih Warna Foundation Under Tone dari Kulit Anda

Sebelum mengaplikasikasikan foundation, Anda harus memilih foundation yang warnanya undertone dari kulit wajah Anda. Hal ini supaya make up wajah Anda jadi tidak terlihat lebih abu-abu sehingga jadinya tidak flawless. Jadi sebelum membeli foundation, Anda wajib tahu jenis undertone dari kulit wajah Anda terlebih dahulu.

4. Aplikasikan Foundation dengan Makeup Sponge

Setelah didapat foundation undertone yang tepat, Anda bisa mengaplikasikannya ke kulit wajah Anda. Namun jangan sembarangan, hasil make up wajah yang flawless itu pada umumnya menggunakan alat yang bisa meratakan foundation, yakni make up sponge. Dengan alat ini, meratakan foundation akan jadi jauh lebih mudah. Hasil akhirnya juga make up wajah jadi tidak mudah cakey.