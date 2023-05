10 Ucapan Selamat Hari Palang Merah Sedunia 2023, Dalam Bahasa Inggris dan Cocok Jadi Status Medsos

PIKIRAN RAKYAT – 8 Mei selalu diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Pada tahun 2023 ini, Hari Palang Merah Sedunia jatuh pada Senin, 8 Mei 2023. Perayaan ini bertepatan dengan hari kelahiran pendiri Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Henry Dunant.

Hari Palang Merah Sedunia dibuat untuk mengenang jasa Henry Dunant dalam mendirikan ICRC selama masa-masa peperangan. Pada 1859 silam, Henry Dunant sangat prihatin usai melihat para tentara yang terluka di medan perang Solferino, Italia.

Pada Perang Kemerdekaan Italia kedua ini, Henry Dunant merasa sangat prihatin dengan kurangnya dukungan medis untuk merawat para prajurit di medan perang. Dia kemudian mengorganisir warga sipil untuk membantu prajurit yang terluka, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

Dunant kemudian menyerukan pembentukan kelompok sukarelawan untuk merawat korban yang terluka selama perang. Maka pada 1863 terbentuklah Komite Internasional untuk Bantuan bagi yang terluka, atau ICRC.

Untuk merayakan Hari Palang Merah Sedunia 2023, Anda bisa saling berbagi ucapan selamat kepada rekan atau teman sejawat Anda. Selain itu Anda juga bisa membuat status dari ucapan selamat Hari Palang Merah Sedunia 2023 tersebut.

Berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Hari Palang Merah Sedunia 2023. Unik untuk diunggah di media sosial (medsos) dan berbeda dengan Bahasa Inggris.

- Helping people should not be restricted to one day of the year only. Happy World Red Cross and Red Crescent Day!

- Let us take a moment to appreciate the brave people who work for the victims of various calamities. We thank you and wish you a Happy World Red Cross and Red Crescent Day!