Kumpulan Ucapan Selamat Hari Bidan Internasional 2023 dalam Bahasa Inggris, Bagikan ke Rekan Kerja dan Medsos

PIKIRAN RAKYAT – Bukan hanya dokter dan perawat, sosok bidan sangat penting dalam dunia Kesehatan. Profesi bidan yang sering dilupakan justru sangat berjasa dalam hal kehamilan ibu dan kelahiran bayi.

Untuk menghormati jasa para bidan, Konferensi Bidan Internasional (ICM) menggagas hari untuk menghormati jasa bidan. Hari Bidan Internasional pertama kali tercetus tahun 1987 di Belanda.

Namun Hari Bidan Internasional baru pertama kali dirayakan pada 5 Mei 1992 silam. Sejak itu, perayaan ini selalu diperingati di lebih dari 50 negara di dunia.

Ada banyak cara untuk merayakan Hari Bidan Internasional 2023 ini, salah satunya adalah saling berbagi ucapan terima kasih atas jasa para bidan. Dengan ucapan hangat, maka para bidan pasti merasa dihargai kerja kerasnya selama ini.

Selain itu, Anda juga bisa saling berbagi foto dengan Twibbon menarik di media sosial (medsos) pribadi Anda. Ucapan hangat untuk para bidan bisa Anda kirim untuk sesame bidan atau orang-orang terdekat Anda yang berprofesi sebagai bidan.

Berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Hari Bidan Internasional 2023. Cocok dibagikan di medsos atau dikirim ke rekan kerja dan orang terdekat.

Kumpulan ucapan selamat Hari Bidan Internasioanl 2023

- Together we stand, divided we fall’ is a famous quote, and so we all together should stand and wish them – Happy International Midwives Day.

- The midwifery lives matter; they are much important in our daily part of our lives. Let us encourage others to gather courage and plan to join the midwifery life shortly with proper training for several years and start wishing them from now – Happy International Midwives Day.