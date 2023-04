Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Orang Terdekat

PIKIRAN RAKYAT – Tak terasa umat muslim akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023. Namun umat muslim harus rela meninggalkan bulan Ramadhan yang penuh rahmat ini.

Di Hari Raya Idul Fitri 2023 adalah momen yang tepat untuk saling bermaaf-maafan dengan orangtua, keluarga hingga orang-orang terdekat Anda. Namun bila Anda tak bisa secara langsung meminta maaf kepada orang-orang, Anda bisa mengucapkannya lewat pesan atau telepon.

Anda juga bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 kepada orang-orang terdekat Anda. Hal itu akan membuat suasana Lebaran makin meriah dan bermakna.

Agar lebih variatif, Anda bisa mengirim ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 menggunakan Bahasa Inggris. Selain unik, ucapan ini juga akan selalu diingat oleh orang-orang terdekat Anda. Berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

Kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri

- May Allah bless you with peace and prosperity!! Wish you a very Eid al-Fitr

- May Allah give you the strength to overcome every difficulty of life

- May the almighty shower his blessing on you on this Holy day of Eid al-Fitr

- May the Sunset of Eid al-Fitr come with the rays of hope and positivity