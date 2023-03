Kumpulan Ucapan Earth Hour 2023, Cocok Dibagikan di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT – Pada Sabtu, 25 Maret 2023 bertepatan dengan kegiatan Earth Hour yang selalu jatuh pada Sabtu terakhir di bulan Maret setiap tahunnya. Gerakan ini diadakan oleh World Wide Fund fot Nature (WWF).

Kegiatan Earth Hour ditandai dengan pemadaman lampu di setiap rumah atau perkantoran selama satu jam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu perubahan iklim yang saat ini dihadapi seluruh dunia.

Earth Hour pertama kali dicetuskan oleh WWF dan Leo Burnett dan diselenggarakan perdana pada tahun 2007 silam. Sydney menjadi wilayah yang pertama kali menerapkan kegiatan ini, dan diikuti oleh 2,2 juta penduduknya.

Pada tahun 2008, sudah mulai banyak daerah yang berpartisipasi. Mereka kompak mematikan lampu pada pukul 20.30 hingga 21.30 waktu setempat.

Untuk mengajak banyak orang melakukan kegiatan ini, Anda bisa saling mengingatkan mereka di media sosial. Anda bisa berbagi twibbon menarik atau ucapan dalam Bahasa Inggris. Berikut ini adalah kumpulan ucapan Earth Hour dalam Bahasa Inggris yang bisa diunggah di medsos.

- There are so many issues facing our planet and we must wake up to solve them. Let us raise awareness on Earth Hour Day.

- We have to protect and preserve the power because we need to save our earth, So as not to let the power run out quickly.

- Earth Hour Day is the right time for us when we can do something good for our great earth, nature, and environment.