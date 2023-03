Kumpulan Ucapan Ramadhan 1444 Hijriah dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Saudara dan Diunggah di Medsos

PIKIRAN RAKYAT – Meski pemerintah belum mengumumkan kapan 1 Ramadhan 1444 Hijriah di Indonesia, namun Muhammadiyah sudah mengumumkannya terlebih dahulu. Muhammadiyah mengumumkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah pada 23 Maret 2023 mendatang.

Menjelang Ramadhan 1444 Hijriah, Anda perlu membersihkan hati dan mensucikan diri. Saling bermaaf-maafan dengan saudara, keluarga, sahabat, atau teman kerja adalah hal yang paling mudah.

Selain itu, Anda juga bisa saling mengucapkan selamat Ramadhan 1444 Hijriah lewat media sosial pribadi Anda. Untuk menambah variasi ucapan, Anda bisa menggunakan Bahasa Inggris agar lebih menarik.

Bahkan ucapan selamat Ramadhan 1444 Hijriah juga bisa dijadikan status di media sosial (medsos). Anda bisa mengunggahnya di WhatsApp Story, Instagram, hingga Facebook.

Berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1444 Hijriah yang bisa Anda gunakan.

- We are keeping your family in our thoughts during Ramadan and always.

- May your Ramadan keep you close to Allah and your Eid close to family, friends and all of your favorite things.

- May your Ramadan prayers bring you closer to Allah and let him guide you throughout the year.