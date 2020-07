5 Rekomendasi Bedak Padat Produk Lokal Mulai dari Harga Rp25.000 hingga Rp140.000

PIKIRAN RAKYAT- Pengguna riasan wajah tentunya tidak akan melewatkan tahapan meratakan makeup.

Meratakan makeup biasanya dilakukan dengan menggunakan bedak padat.

Banyak bedak padat disertai beragam keunggulan, berikut lima rekomendasi bedak padat produk lokal dengan harga di bawah Rp140.000.

1. Make Over Perfect Cover Two Way Cake

Make Over Perfect Cover Two Way Cake.* Dok. Makeover for all

Partikel ultra-halusnya membantu menyerap minyak berlebih, menyamarkan ketidaksempurnaan, dan menutupi setiap inci kulit dengan sempurna dan sangat ringan.

Selain itu, formula yang tidak larut dalam air membantu menjaga kelembapan kulit dan mencegah dehidrasi kulit.

Harga Rp140.000.