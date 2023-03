12 Quote Hari Musik Nasional 2023, Cocok Dijadikan Status di Medsos

PIKIRAN RAKYAT – Musisi di seluruh Indonesia bisa merayakan Hari Musik Nasional setiap 9 Maret tiap tahunnya. Di tahun ini, Hari Musik Nasional akan dirayakan pada Kamis, 9 Maret 2023.

Sejarah Hari Musik Nasional memang sangatlah panjang, bahkan para musisi telah memperjuangkannya sejak tahun 2003 lalu. Namun baru disahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hari Musik Nasional ini juga telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2013. Adapun pihak yang mengusulkan adalah Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Di Indonesia, Hari Musik Nasional merupakan wujud apresiasi tertinggi untuk musisi Tanah Air yang memajukan industri musik Indonesia. Tak hanya itu saja, Hari Musik Nasional juga dirayakan bertepatan dengan ulang tahun bapak musik Indonesia Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan W.R Supratman.

Anda bisa merayakannya dengan saling berbagai Twibbon atau membagikan quote dari musisi kondang di media sosial pribadi Anda. Berikut ini kumpulan quote yang cocok diunggah di Hari Musik Nasional.

- If music is the food of love, play on.” – William Shakespeare.

- “Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it.” -John Lennon.

- “When I hear music, I fear no danger. I am invulnerable. I see no foe. I am related to the earliest of times, and to the latest.” – Henry David Thoreau.