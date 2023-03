Kumpulan Ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional 2023 dengan Bahasa Inggris, Women Supporting Women

PIKIRAN RAKYAT – Rabu, 8 Maret 2023 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional 2023. Kaum perempuan di seluruh dunia telah menantikan hari besar mereka selama setahun penuh.

Di perayaan Hari Perempuan Internasional, sejumlah negara menjadikannya hari libur nasional. Kaum perempuan turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka atas apa yang dialami kaumnya selama ini.

Beragam isu mulai dari kekerasan dan pelecehan seksual hingga kesetaraan hak sering jadi bahasan dalam Hari Perempuan Internasional tiap tahunnya. Tak hanya di Indonesia, kaum perempuan di berbagai belahan dunia sering mengalami ketidakadilan di tengah masyarakat.

Selain berorasi dan menyuarakan keresahan Anda, sebagai kaum perempuan Anda masih bisa saling berbagi ucapan selamat dengan teman-teman Anda di media sosial (medsos). Ucapan yang manis bisa menguatkan kaum perempuan membuat mereka merasa dihargai.

Anda bisa mengirim ucapan selamat Hari Perempuan Internasional dalam Bahasa Inggris. Selain bisa dikirim, Anda juga bisa menjadikannya status di medsos. Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Perempuan Internasional dalam Bahasa Inggris.

Kumpulan ucapan

- Everything starts with a woman. Life starts with a woman. The greatest love of all starts with Her. Appreciating and loving everything that women give us each and every day is our duty. Let’s raise our glasses for the ladies!

- Your smile makes your heart sing. Thank you for being so wonderful!

- Can you imagine life without women? There’s no life without them. Nowadays, it’s so important to keep our women safe and protect them, because they do so much for every one of us, and sometimes we fail to appreciate it. Happy Women's Day!