Info Lowongan Kerja Februari 2023, PT Astra International Tbk. Buka Kesempatan Berkarier

PIKIRAN RAKYAT - Info lowongan kerja Februari 2023, PT Astra International Tbk. membuka peluang berkarier baik bagi mahasiswa fresh graduate atau profesional di bidangnya masing-masing. Dalam artikel ini akan dibeberkan informasi seperti posisi, syarat, deskripsi pekerjaan, hingga link pendaftaran untuk memudahkan calon pelamar.

PT Astra International adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, pertambangan dan energi, agribisnis, alat berat, keuangan, teknologi informasi, serta infrastruktur dan logistik. Astra sendiri telah lama berdiri, tercatat sejak 1957 silam.

PT Astra sebelumnya menempati Gedung AMDI yang berada di Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Saat ini, perusahaan tersebut terletak di Menara Astra, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 5, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City,

Sampai dengan Desember 2017, Grup Astra memperkerjakan lebih dari 218.000 karyawan di 212 perusahaan, anak perusahaan, dan entitas asosiasi. Jumlah ini bertumbuh seiring berjalannya waktu.

Ada pun posisi, syarat, dan deskripsi pekerjaan yang tersedia meliputi sebagai berikut.

Baca Juga: Didi Kempot, Seniman Besar yang Menolak Besar

1. IT Auditor 2023

Deskripsi Pekerjaan

- Berperan sebagai team leader dalam menjalankan proses IT audit pada ranah operasional dan proyek (IT General Control, Application Control, IT Security Review)

- Bertanggung jawab untuk melakukan review dan menyiapkan kertas kerja audit

- Menyiapkan dan mewakili manajemen untuk menyampaikan hasil laporan audit

- Berperan sebagai advisor dalam IT internal control dan risk management

Persyaratan